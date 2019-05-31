Раніше невідомі знімки принцеси Діани

Несподівану знахідку зробили спадкоємці літнього подружжя Констеблів зі Стаффордширу. У звичайній коробці 26 років лежали різдвяні листівки з фотографіями леді Діани, принца Чарльза і їх дітей – Вільяма і Гаррі.

Кожна фотографія підписана і містить привітання.

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Тепер листівки продадуть на аукціоні 31 липня. Планують виручити за кожну не менше двох тисяч фунтів. Автографи трагічно загиблої леді Ді високо ціняться. Виявилося, що Джордж і Мюріель Констеблі раніше працювали в палаці. І на кожне Різдво отримували листівки від принца Чарльза і леді Діани.

Найстаріша, датована 1985 роком. Останню подружжя отримало вже після смерті Діани, в 1997 році. На офіційному фото тільки Чарльз з синами.

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