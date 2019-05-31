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Раніше невідомі знімки принцеси Діани
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Несподівану знахідку зробили спадкоємці літнього подружжя Констеблів зі Стаффордширу. У звичайній коробці 26 років лежали різдвяні листівки з фотографіями леді Діани, принца Чарльза і їх дітей – Вільяма і Гаррі.
Кожна фотографія підписана і містить привітання.
І ще: У мережу потрапило найдивніше фото принца Гаррі
Тепер листівки продадуть на аукціоні 31 липня. Планують виручити за кожну не менше двох тисяч фунтів. Автографи трагічно загиблої леді Ді високо ціняться. Виявилося, що Джордж і Мюріель Констеблі раніше працювали в палаці. І на кожне Різдво отримували листівки від принца Чарльза і леді Діани.
Найстаріша, датована 1985 роком. Останню подружжя отримало вже після смерті Діани, в 1997 році. На офіційному фото тільки Чарльз з синами.
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