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Раніше невідомі знімки принцеси Діани

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Тепер листівки продадуть на аукціоні 31 липня - фото 1
Тепер листівки продадуть на аукціоні 31 липня / Reader's Digest

Несподівану знахідку зробили спадкоємці літнього подружжя Констеблів зі Стаффордширу. У звичайній коробці 26 років лежали різдвяні листівки з фотографіями леді Діани, принца Чарльза і їх дітей – Вільяма і Гаррі.

Кожна фотографія підписана і містить привітання.

І ще: У мережу потрапило найдивніше фото принца Гаррі

Тепер листівки продадуть на аукціоні 31 липня. Планують виручити за кожну не менше двох тисяч фунтів. Автографи трагічно загиблої леді Ді високо ціняться. Виявилося, що Джордж і Мюріель Констеблі раніше працювали в палаці. І на кожне Різдво отримували листівки від принца Чарльза і леді Діани.

Найстаріша, датована 1985 роком. Останню подружжя отримало вже після смерті Діани, в 1997 році. На офіційному фото тільки Чарльз з синами.

Раніше невідомі знімки принцеси Діани - фото 331090

Раніше невідомі знімки принцеси Діани - фото 331091

Раніше невідомі знімки принцеси Діани - фото 331092

Раніше невідомі знімки принцеси Діани - фото 331093

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Джерело: newsfeeds
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