Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж

На сайті Bring a Trailer з'явилося оголошення про продаж броньованого Rolls-Royce Silver Spur 1987 року, на якому під час свого візиту в США пересувалася принцеса Діана. Автомобіль не потрапляв у ДТП, що підтверджують дані Carfax, а його пробіг становить близько 98 тисяч кілометрів.

В описі зазначено, що автомобіль був замовлений Міністерством закордонних справ Великобританії для посольства у Вашингтоні. Бронюванням Rolls-Royce Silver Spur займалося кузовне ательє MacNeillie & Son: кузов седана посилений сталевими і кевларовими пластинами, а звичайне скло замінене на полікарбонат. На автівці під час свого візиту в США в 1990 році пересувалася принцеса Діана.

І ще: Відома стать дитини принца Гаррі та Меган Маркл

Silver Spur оснащений стандартним 6,75-літровим двигуном V8, що видає 264 кінських сили і 380 Нм крутного моменту. Обладнаний тридіапазонним "автоматом" седан міг розігнатися до 60 миль в годину (96 кілометрів на годину) за 12,6 секунди. Максимальна швидкість Silver Spur становила 174 кілометри на годину.

Цей екземпляр моделі забарвлений у темно-зелений колір Balmoral Green Metallic, який поєднується з бежевим салоном. У 2008 році на автомобілі замінили компресор кондиціонера. Rolls-Royce обладнаний двосторонньою системою внутрішнього зв'язку, панорамним дахом, двома телефонами Motorola, дерев'яними висувними столиками, а також підвіскою, що підтримує постійний дорожній просвіт.

Читайте також: В Україні знайшли рідкісний довоєнний Mercedes