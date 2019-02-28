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Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж

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Броньований Rolls-Royce Silver Spur перевозив Діану у США - фото 1
Броньований Rolls-Royce Silver Spur перевозив Діану у США

На сайті Bring a Trailer з'явилося оголошення про продаж броньованого Rolls-Royce Silver Spur 1987 року, на якому під час свого візиту в США пересувалася принцеса Діана. Автомобіль не потрапляв у ДТП, що підтверджують дані Carfax, а його пробіг становить близько 98 тисяч кілометрів.

В описі зазначено, що автомобіль був замовлений Міністерством закордонних справ Великобританії для посольства у Вашингтоні. Бронюванням Rolls-Royce Silver Spur займалося кузовне ательє MacNeillie & Son: кузов седана посилений сталевими і кевларовими пластинами, а звичайне скло замінене на полікарбонат. На автівці під час свого візиту в США в 1990 році пересувалася принцеса Діана.

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Silver Spur оснащений стандартним 6,75-літровим двигуном V8, що видає 264 кінських сили і 380 Нм крутного моменту. Обладнаний тридіапазонним "автоматом" седан міг розігнатися до 60 миль в годину (96 кілометрів на годину) за 12,6 секунди. Максимальна швидкість Silver Spur становила 174 кілометри на годину.

Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310815
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310819
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310820
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310821
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310822
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310823
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310824

Цей екземпляр моделі забарвлений у темно-зелений колір Balmoral Green Metallic, який поєднується з бежевим салоном. У 2008 році на автомобілі замінили компресор кондиціонера. Rolls-Royce обладнаний двосторонньою системою внутрішнього зв'язку, панорамним дахом, двома телефонами Motorola, дерев'яними висувними столиками, а також підвіскою, що підтримує постійний дорожній просвіт.

Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310818
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310817
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310816
Броньований Rolls-Royce принцеси Діани виставили на продаж - фото 310814

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Джерело: Motor
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