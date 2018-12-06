На честь героїв Гри престолів назвали нові види хробаків

Нові види морських хробаків назвали на честь Арьї Старк і Ходора – персонажів знаменитої кіносаги Гра престолів.

Ці хробаки живуть глибоко в океані і їх не турбує, що зима близько.

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Виявлені в екваторіальній частині Тихого океану види назвали Abyssarya acus, Hodor hodor і Hodor anduril. Всі вони відносяться до сімейства морських багатощетинкових черв'яків Polynoidae, яке включає в себе близько 900 видів. Названі на честь героїв Гри престолів хробаки мешкають на глибині 4-5 кілометрів.

На честь героїв Гри престолів назвали нові види хробаків

Тим часом зірка популярного телесеріалу Гра престолів Кіт Харінгтон змінився до невпізнання, втративши свою фірмову бороду.

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