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Не впізнаєте: зірка Гри престолів збрив бороду

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Виконавець ролі Джона Сноу змушений був збрити бороду - фото 1
Виконавець ролі Джона Сноу змушений був збрити бороду / newscabal

Джон Сноу з Гри престолів змінився до невпізнання!

Зірка популярного телесеріалу Гра престолів Кіт Харінгтон змінився до невпізнання, втративши свою фірмову бороду.

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Виконавець ролі Джона Сноу змушений був збрити зайву рослинність на обличчі для театральної ролі: 31-річний Кіт грає в п'єсі Сема Шепарда "Істинний захід". Шанувальники, які звикли бачити Харінгтона бородатим – як в житті, так і на екрані, здебільшого не були в захваті від його нового іміджу, визнавши, що з одними вусами Кіт виглядає набагато простіше і не настільки романтично. І сподіваються, що це тимчасово.

"Зйомки фінальної частини Гри престолів зайняли дев'ять місяців. Повернутися на сцену, до глядачів це таке чудове відчуття", – прокоментував Кіт.

Не впізнаєте: зірка Гри престолів збрив бороду - фото 292375

Не впізнаєте: зірка Гри престолів збрив бороду - фото 292376

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Джерело: newscabal
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