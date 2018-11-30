Не впізнаєте: зірка Гри престолів збрив бороду

Джон Сноу з Гри престолів змінився до невпізнання!

Зірка популярного телесеріалу Гра престолів Кіт Харінгтон змінився до невпізнання, втративши свою фірмову бороду.

І ще: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

Виконавець ролі Джона Сноу змушений був збрити зайву рослинність на обличчі для театральної ролі: 31-річний Кіт грає в п'єсі Сема Шепарда "Істинний захід". Шанувальники, які звикли бачити Харінгтона бородатим – як в житті, так і на екрані, здебільшого не були в захваті від його нового іміджу, визнавши, що з одними вусами Кіт виглядає набагато простіше і не настільки романтично. І сподіваються, що це тимчасово.

"Зйомки фінальної частини Гри престолів зайняли дев'ять місяців. Повернутися на сцену, до глядачів – це таке чудове відчуття", – прокоментував Кіт.

Читайте також: У Грі престолів воскресили померлих героїв