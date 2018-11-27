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Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок

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Ліні Хіді показала відео зі зйомок "Гри престолів" - фото 1
Ліні Хіді показала відео зі зйомок "Гри престолів" / Watchers on the Wall

Акторка Ліна Хіді, яка прославилась завдяки серіалу "Гра престолів", потішила фанатів дивним відео.

45-річна англійська акторка Ліна Хіді встигає не лише працювати над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 1,5 млн. Нещодавно зірка вирішила показати шанувальникам кумедні відео зі знімального процесу "Гри престолів". На кадрах Ліна, яка грає Серсею Ланністер, та Ніколай Костер-Валдау, він же Джеймі Ланністер, фиркають в уповільненій зйомці. Виглядає це не лише епічно, а й трішки моторошно. Зацініть!

І ще: У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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