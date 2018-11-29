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У Грі престолів воскресили померлих героїв

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Епізоди з померлими персонажами не ввійдуть у восьмий сезон - фото 1
Епізоди з померлими персонажами не ввійдуть у восьмий сезон / winteriscoming

Творці Гри престолів зняли епізод, у якому повернули до життя загиблих персонажів попередніх сезонів.

Зокрема відомо, що в зйомках узяв участь Шон Бін, який зіграв у сазі Неда Старка. У той же час у Белфаст, де проводилися зйомки, приїхав актор Джейсон Момоа, який грав роль Кхала Дрого. Однак його поява в серіалі, знову ж таки, поки не підтверджена.

І ще: Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок

За інформацією інсайдерів, епізоди з померлими персонажами не ввійдуть у восьмий сезон серіалу, а будуть показані окремо, увійшовши до перевидання всіх сезонів. Воно буде показане після завершення всього серіалу.

У Грі престолів воскресили померлих героїв - фото 292080
У Грі престолів воскресили померлих героїв

Нагадаємо, нові епізоди шоу вийдуть в квітні 2019 року. Восьмий сезон стане останнім. "Кожна битва. Кожна зрада. Кожен ризик. Кожна бійка. Кожна жертва. Кожна смерть. Все заради трону", – йдеться в підписі до сезону.

Читайте також: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

Джерело: winteriscoming
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