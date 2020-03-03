На честь Джеймса Бонда випустили найдорожчу монету

Королівський монетний двір Великобританії представив набір золотих монет, в який входить найдорожча і найбільша монета в його історії!

Монета важить сім кілограмів і присвячена виходу нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

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На монеті вигравіюваний автомобіль Джеймса Бонда, Aston Martin DB5 і номерний знак BMT 216A. Під машиною зображені знамениті цифри 007, що нагадують про агента, а також пістолет вигаданого британського шпигуна.

Крім семикілограмової монети діаметром в 185 мм, в наборі є ще монети вагою у два, один кілограм, а також в п'ять унцій.

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