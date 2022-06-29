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Відтепер на Airbnb вечірки в орендованому житлі під забороною
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На офіційному сайті Airbnb з'явилася інформація, що сервіс забороняє проводити вечірки у квартирах чи будинках. Тим більше не можна орендувати житло під організацію та проведення гучних заходів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Компанія, яка займається посередництвом оренди житла, Airbnb повідомляє, що планує заборонити вечірки в орендованому житлі, яке можна винайняти через їхній сервіс. Про це мовиться в офіційній заяві від компанії на їхньому сайті.
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Відомо, що ще у серпні 2020 року компанія ввела часткову заборону на проведення вечірок в орендованих квартирах. Як результат такого експерименту, Airbnb визнали цю практику "ефективною". Саме тому зараз ухвалили рішення заборонити вечірки офіційно.
Користувачі, які порушать нове правило, позбудуться свого облікового запису, адже його видалять з платформи назавжди.
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