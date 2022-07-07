Водійка випала з автомобіля, рухаючись заднім ходом: епічне відео з камери відеонагляду

Часом з автолюбителями трапляються доволі курйозні випадки. Один з таких зняла камера відеонагляду в Делавері.

Так, на YouTube-каналі ViralHog опублікували момент невдалого маневру власниці Hyundai Santa Fe. Здаючи задом у невеликому провулку, мешканка штату Делавер (США) випала з автомобіля.

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На кадрах видно, що це сталося у той момент, коли вона намагалася виїхати зі стоянки поряд із будинком. При цьому автомобіль, продовживши рух, врізався в сусідський Hyundai Venue і протаранив сміттєві баки. Зважаючи, що швидкість зовсім невеликою, ніхто з учасників події серйозно не постраждав. Максимум — подряпини та невеликі вм'ятини на кузові.

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