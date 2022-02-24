Зеленський: "Нікому не вдасться змусити українців віддати свою свободу" – відео брифінгу

Президент Володимир Зеленський провів брифінг. Про що говорив президент, читайте далі.

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не змусить українців віддати свободу і незалежність України.

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"Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити шляхом знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000-го року, може бути зараз просто спалено у прямому ефірі, на очах усього світу", – наголосив Зеленський.

Наразі російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію.

Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерсон, – зазначив Зеленський

Так Росія вдається не тільки до військових руйнувань, а готова до можливих екологічних руйнувань не лише для України.

Дивіться повне відео брифінгу президента:

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