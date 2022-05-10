На аукціоні продають сукню, в якій Jamala відкривала Євробачення-2017

Сукня, яку носила Джамала, виставили на платформі, де проводять аукціони. Кошти від продажу перекажуть на потреби ЗСУ.

На міжнародній платформі Catawiki протягом 10-18 травня триватиме аукціон, на якому можна придбати сукню Джамали.

І ще: Естонський політик виконав пісню "Браття Українці" на телевізійному шоу (відео)

Це вбрання Jamala одягала на церемонію відкриття "Євробачення" у Києві у 2017 році. Авторка сукні в стилі кейп – українська дизайнерка Юлія Магдич.

Сукню виготовили з білої тканини та хенд-мейд традиційною українською червоною вишивкою на спеціальне замовлення для Джамали, тож вона абсолютно унікальна.

Зібрані від продажу кошти перекажуть українській благодійній організації Yellow-Blue Foundation на підтримку ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

До теми: Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів