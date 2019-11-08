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На Airbnb здають в оренду будинок Гаррі Поттера

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Лавенхем - фото 1
Лавенхем / fox10phoenix

Мрія шанувальників Гаррі Поттера може стати реальністю! Завдяки сервісу оренди житла Airbnb, усі можуть пожити в будинку Гаррі Поттера.

Будинок розрахований на двох гостей, в ньому є ванна, дві спальні, вітальня, камін і сад. Забронювати легендарний будинок можна мінімум на дві ночі. Ціна за добу близько 3500 гривень.

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Він розташований в англійському селі Лавенхем. Згідно з інформацією на Airbnb, це село визнане найкращим середньовічним селищем Великобританії. У ньому є понад 300 раритетних об'єктів, які охороняють. Деякі з них можна помітити в фільмах про Гаррі Поттера.

Нещодавно актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, опублікував у своєму Instagram архівне відео зі зйомок. Ці кадри дуже розчулили фанатів магічного всесвіту!

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Джерело: fox10phoenix
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