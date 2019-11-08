На Airbnb здають в оренду будинок Гаррі Поттера

Мрія шанувальників Гаррі Поттера може стати реальністю! Завдяки сервісу оренди житла Airbnb, усі можуть пожити в будинку Гаррі Поттера.

Будинок розрахований на двох гостей, в ньому є ванна, дві спальні, вітальня, камін і сад. Забронювати легендарний будинок можна мінімум на дві ночі. Ціна за добу близько 3500 гривень.

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Він розташований в англійському селі Лавенхем. Згідно з інформацією на Airbnb, це село визнане найкращим середньовічним селищем Великобританії. У ньому є понад 300 раритетних об'єктів, які охороняють. Деякі з них можна помітити в фільмах про Гаррі Поттера.

Airbnb решил порадовать фанатов Поттерианы: на сервисе появилось объявление об аренде номера в доме, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера.



Почувствовать себя «Мальчиком, Который Выжил» можно примерно за 21 тысячу рублей за 2 ночи. pic.twitter.com/84vREaVc65 — W H Ø R E (@ourwhoree) November 6, 2019

Нещодавно актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, опублікував у своєму Instagram архівне відео зі зйомок. Ці кадри дуже розчулили фанатів магічного всесвіту!

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