Фантастичні звірі 3: дата виходу фільму і перші чутки

З'явилась дата виходу стрічки Фантастичні звірі 3 (Fantastic Beasts 3), а також інсайдерська інформації про акторський склад та деталі зйомок. Детальніше читайте далі.

Поттероманів потішили новинами про те, що "Фантастичні звірі 3" таки вийдуть у світ і це буде не через 5-10 років. Прем'єра стрічки запланована на 12 листопада 2021.

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Інсайдери розповідають, що зйомки розпочнуться вже навесні 2020 року. І поки сюжет залишається глибокою таємницею, відомо, що всі події розгортаються у доволі несподіваному місці, а саме у Ріо-де-Жанейро в Бразилії.

Відомо, що до своїх ролях повернеться весь основний склад, а також і Джонні Депп (Ґріндельвальд). Тепер більше уваги буде звернено і на Джессіку Вільямс, яку можна було на кілька митей побачити у попередній частині в ролі професором школи Ільверморні. Крісло режисера знову посяде Девід Йейтс, а сценарієм займуться Стівен Кловс та Джоан Роулінг.

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