Архівне відео зі зйомок Гаррі Поттера до сліз розчулило мережу

Актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, опублікував у своєму Instagram архівне відео зі зйомок. Ці кадри дуже розчулили фанатів магічного всесвіту!

На кадрах видно, як він, маленький, грає з актрисою Еммою Вотсон, яка виконала роль Герміони Грейнджер, у дитячу гру, суть якої полягає в тому, щоб встигнути вдарити супротивника по руках до того, як він прибере долоні.

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На відео також є виконавець головної ролі Деніел Редкліфф, який стежить за ходом гри. У коментарях багато хто з користувачів написали, що їх вкрай потішив пост Фелтона: "Дітки, які ж ви були гарнюні", "Однозначно, час для реваншу, маю таку думку", "Дивлюсь в замилуванні", "Взагалі-то таке змушує всміхнутися", "Мені так це до вподоби".

До слова, Фелтону і Вотсон віддавна закидають роман. Актори періодично публікують спільні фотографії.

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