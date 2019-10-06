Грифіндор чи Слизерин: у мережі з'явився віртуальний сортувальний капелюх

Компанія Warner Bros. запустила онлайн-сервіс для шанувальників всесвіту Гаррі Поттера. У спльноті Wizarding World можна дізнаватися про майбутні фан-зустрічі, читати новини, проходити тести і оформити "Паспорт чарівника" – віртуальний документ, який описує, ким би ви стали в Хогвортсі.

Дві головних фішки такого паспорта – тести, в яких визначається особистий патронус і факультет користувача. Пройти їх можна на сайті за допомогою телефона або комп'ютера Компанія також випустила мобільні додатки, але вони поки доступні лише в деяких країнах.

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Пройти церемонію розподілу можна після реєстрації. Через те, що капелюх, на жаль, не зчитує думки людини, доведеться попрацювати руками і відповісти на питання самому. Користувачам додатків після питань навіть дадуть приміряти капелюх в доповненій реальності. На сайті ж покажуть тільки результат і вітальний лист.

Після тестів Wizzarding World пропонує пройти кілька тестів і дізнатися, наскільки добре ви розбираєтеся в магії, персонажах і історії всесвіту Гаррі Поттера.

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