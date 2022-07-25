24 канал запустив проєкт СВОЇ: він розповідає про переселенців, які знайшли новий дім

З початку повномасштабної війни українці демонструють свою єдність у цій боротьбі за свободу та незалежність. І де б ми не були в Україні – усюди ми СВОЇ. Однойменний проєкт на 24 каналі саме розповідає історії переселенців, які втекли від окупації та знайшли новий дім.

Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

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Декого війна змусила вмить подорослішати, у декого – забрала рідних й близьких, а хтось втратив усе, що мав. Але ці історії не про біль та розпач, а про те, що варто діяти рішуче і не опускати руки за жодних обставин. У циклі розмов "СВОЇ" вийшло уже понад 10 матеріалів, герої яких готові боротись за життя та країну, незважаючи ні на що.

Ці історії мають бути почутими! Бо що це, як не героїзм – вивезти під обстрілами дітей у безпечне місце, перевезти бізнес, не забути про кішку та навпаки залишити усе нажите? І, головне, не побоятись почати знову. У своїй країні, на своїй землі і поміж своїх людей, – йдеться у матеріалі 24 каналу.

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