Музикант зробив гітару з LEGO: слухайте, як вона звучить

Турецький музикант і професор Стамбульського технічного університету Толгахан Ал-Кугул спроєктував гітару з кубиків Lego. Як пише видання Design Boom, на це його надихнув син, який обожнює грати конструкторськими фігурками.

Гітара, створена Ал-Кугулом, – мікротональна. Вона може відтворювати півтони або тони між півтонами. Зауважимо, що з кубиків зроблена не вся гітара, а тільки гриф.

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Для створення Lego-грифа Ал-Кугул використовував комп'ютерне програмне забезпечення. У проєктуванні крім кубиків Lego був використаний і 3D-принтер, за допомогою якого були зроблені окремі лади.

Слухайте, як вона звучить:

Раніше ентузіасти перетворили сканер штрихкодів на музичний інструмент. Винахідники частенько знаходять гаджетам і побутовим приладам незвичайне застосування, повністю змінюючи їх "професію". Саме таким шляхом пішов японський дизайнер Ей Вада, який перетворив на оригінальний діджейський пульт звичайнісінький сканер для штрихкодів. Замість "нот" для відтворення музики в стилі техно незвичайний винахід використовує спеціально підготовлені набори символів – як традиційні смуги, так і інші текстури.

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