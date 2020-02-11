Сканер штрихкодів перетворили на музичний інструмент: кумедне відео

Ентузіасти частенько знаходять гаджетам і побутовим приладам незвичайне застосування, повністю змінюючи їх "професію". Саме таким шляхом пішов японський дизайнер Ей Вада, який перетворив на оригінальний діджейський пульт звичайнісінький сканер для штрихкодів.

Замість "нот" для відтворення музики в стилі техно незвичайний винахід використовує спеціально підготовлені набори символів – як традиційні смуги, так і інші текстури.

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Автор пристрою не розкриває секрет роботи свого дітища – він лише зазначив, що сканери були особливим чином модифіковані та створюють звуки, передаючи сигнали безпосередньо на аудіотермінал.

Користувачі Reddit вже припустили, що сканер реєструє кут нахилу відносно зображення, швидкість руху датчика та навіть відстань до малюнка, а самі зображення – готові семпли, які по-різному інтерпретує електроніка. Ентузіаст не вперше використовує стару техніку для своїх шоу. Раніше він створював музичні композиції за допомогою магнітофонів, кінескопних телевізорів і навіть підлогових вентиляторів.

Проєкт зі сканерами техногурт японського дизайнера під назвою Electronicos Fantasticos почав реалізовувати ще у 2018, але по-справжньому популярним він став лише недавно – після того, як його твіт з демонстрацією роботи незвичайного інструменту набрав близько 2 мільйонів переглядів.

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