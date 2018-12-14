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Мустанг: у мережі з'явився трейлер драматичного фільму

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У прокат Мустанг вийде в березні 2019 року - фото 1
У прокат Мустанг вийде в березні 2019 року / ComingSoon.net

Focus Features представив трейлер фільму Мустанг режисера Лори де Клермон-Тоннер.

Сюжет драми розповідає про в'язня, який бере участь в реабілітаційній програмі з приручення диких коней.

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Несподівано для себе він прив'язується до найбільш неприборканого Мустанга, який допомагає йому розібратися зі своїм життям. У фільмі знялися Конні Бріттон, Маттіас Схунартс, Брюс Дерн, Джош Стюарт та інші. У прокат Мустанг вийде в березні 2019 року.

А ще у мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Месники: Фінал", події якого відбудуться після "Месників. Війна нескінченності". Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

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