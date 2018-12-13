Брайтбьорн: вийшов трейлер фантастичного хорора

У мережі з'явився перший трейлер фантастичного хорора від режисера Вартових галактики Джеймса Ганна.

Дивіться трейлер фантастичного хорора "Брайтбьорн".

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"Той, хто прибув на Землю з іншого світу і повинен був стати героєм для людства, виявився чимось зловісним", – йдеться в синопсисі фільму. У головних ролях зіграли Елізабет Бенкс (Голодні ігри) і Девід Денман (Земля після нашої ери). Режисером картини став Девід Яровеські. В український прокат картина вийде 23 травня 2019 року.

На офіційному сайті фільму вказано, що автори винайшли новий провокаційний жанр, "супергеройський хорор" (superhero horror). Цікаво, що сценарій до картини написали рідні брати Джеймса Ганна Марк і Брайан (всього в родині Ганнов п'ять братів і одна сестра).

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