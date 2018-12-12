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Пташиний короб: вийшов трейлер хорору з Сандрою Буллок

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Вийде Пташиний короб на Netflix 21 грудня цього року - фото 1
Вийде Пташиний короб на Netflix 21 грудня цього року / Slashfilm

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер нового хорору Пташиний короб.

Головну роль у Пташиному коробі виконала актриса Сандра Буллок. Ролик був опублікований на YouTube-каналі сервісу.

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В основу сюжету покладено історію героїні Мелорі, яка рятується зі своїми дітьми від загадкового явища, бачачи яке люди починають один одного вбивати. Вона змушена бігти у віддалену дику місцевість із зав'язаними очима, покладаючись виключно на слух. У ролях, крім Сандри Буллок, також знімаються Джон Малкович ("Глибоководний горизонт"), Сара Полсон ("Американська історія жахів") і Роза Салазар ("Той, що біжить у лабіринті"). Режисером стрічки стала Сюзанна Бір. Вийде новинка на Netflix 21 грудня цього року.

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