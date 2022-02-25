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війна

Анджеліна Джолі виступила із заявою проти війни Росії з Україною: слова підтримки

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Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / instagram

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, як й усі у світі, переживає за Україну. Вона закликала Росію припинити війну.

Так, Анджеліна Джолі опублікувала в Instagram допис, у якому підтримала українців у боротьбі за свою землю. Знаменитість сказала, що вона молиться за Україну разом з рештою світу.

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"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпечних місць. Ще зарано говорити, що може статися, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного правопорядку – неможливо переоцінити", – написала Джолі.

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