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Мова кохання: 5 речей, які позитивно вплинуть на ваші стосунки
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У кожного своя думка щодо того, як потрібно висловлювати свої почуття. Можливо, що у вас з коханою теж трапляються непорозуміння з цього приводу. Для неї в пріоритеті одне, а ви вважаєте справжнім проявом любові і турботи зовсім інше. Розповімо, що ж слід робити, аби ваші стосунки були щасливими!
Психологи дали кілька дієвих порад, які можуть допомогти вам згладити кути у стосунках!
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Більше дотиків
Для тих, хто любить через призму дотиків, немає нічого важливішого за тактильний контакт. Для таких людей слова завжди на другому місці. Саме через обійми, поцілунки, прогулянки за руку і тому подібне вони відчувають справжню близькість. Тактильні рецептори таких людей дуже чутливі. Вони і самі завжди намагаються доторкнутися до партнера, і ображаються, коли той цього не робить. Тому важливо завжди підтримувати фізичний контакт.
Слова, а не лише дії
Теплі слова любові або підтримки найважливіші для такої людини. Компліменти, похвала, подяка – якщо вона не чує їх регулярно, то починає сумніватися у почуттях другої половинки. І навпаки, готова перевернути гори заради того, хто щиро хвалить і захоплюється її особистістю. Всього кілька слів заохочення можуть вселити в людину, що говорить цією мовою, впевненість, надихнути на будь-які звершення. А ось критика чи зауваження дають зворотний ефект: засмучують та пригнічують.
Приємні подарунки
Для таких людей справжня любов проявляється в матеріальних речах: подарунки, квіти, красиві жести. А ось відсутність сюрпризів навіть з незначних приводів їх засмучує. Щоб потішити партнера, говоріть такою мовою, необов'язково витрачати величезні суми. Навіть недорогі штучки мають для неї величезну емоційну цінність. Особливо, якщо вони зроблені своїми руками або піднесені просто так, без приводу. Важливий не подарунок, а увага. Час і зусилля, витрачені на сюрприз для другої половинки, для якої близька мова подарунків, завжди окупається величезною вдячністю, захопленням та взаємністю.
Присвятіть час
Частині людей найважливіше просто бути зі своєю парою, гуляти, говорити, чимось займатися разом. Чим більше часу – тим краще. Але цей час має належати тільки двом. Важливо бути повністю в моменті, не відволікатися на інші справи та турботи, не поспішати. Бажання скоріше закінчити бесіду та зайнятися своїми справами буде обов'язково зауважене такою людиною і образить її сильніше, ніж відсутність партнера. Також їй дуже важливо бачити розуміння власних переживань, почуттів. Щоб партнер був щиро зацікавлений у її житті, ставив питання, співчував. Але не читав моралі і давав зайві поради. Уміння слухати, співпереживати, підтримувати – важливі якості для людини, яка хоче побудувати гармонійні стосунки з тим, хто цінує проведений разом час.
Допомагайте
Хтось любить справлятися з усіма справами і проблемами самостійно, але тільки не той, для кого допомога – головний мова кохання. Така людина сама завжди готова допомогти і чекає того ж від другої половинки. Допомога може стосуватися абсолютно будь-яких сфер життя. Нерідко людина цілком може сама впоратися з завданням. Але їй набагато важливіше побачити, що партнер готовий зробити це для неї. Якщо ж ігнорувати прохання другої половинки, що цінує допомогу, можна дуже сильно її образити.
Тепер ви знаєте, як можна вивести ваші стосунки на новий рівень. Головне – спілкуватися однією мовою. І ми не маємо на увазі лише буквальне значення цієї фрази ;)
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