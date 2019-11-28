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Як правильно підтримати чоловіка, а як жінку

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Як підтримувати один одного - фото 1
Як підтримувати один одного / ezoterikaved

Емоціональний біль виникає не тільки разом з болем фізичним. Таких ситуацій не злічити, і більшість людей, намагаючись підтримати близьких, припускаються серйозних помилок.

Ступені першої допомоги чоловікові:

  • Створити атмосферу уваги, тепла, відкритості, але нічого не говорити і нічого питати. Просто почекати, поки він сам захоче говорити
  • Слухати, не перебиваючи і не торкаючись. Будь-які обійми, погладжування під час розмови чоловік сприйме як прояв жалості, а вона для нього принизлива
  • Коли він договорить, ґрунтовно подумати і дати коротку, але точну пораду. Корисно буде згадати про минулі досягнення чоловіка, нагадати йому, що він уже долав серйозні труднощі. Це допоможе повернути віру в себе, а заодно покаже, що його не вважають слабким, в нього вірять

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Алгоритм надання першої емоційної допомоги жінці:

  • Присісти поруч
  • Обійняти, взяти за руки, погладити по голові
  • Сказати: Я просто побуду з тобою поруч, не кину тебе, нікуди не піду. Я розумію, що тобі боляче. Можеш кричати, злитися, плакати, це абсолютно нормально
  • Вислухати все, що жінка захоче сказати, і не перебивати її. Дозволити виплакатися. Якщо ви визнаєте, що усміхатися, коли радісно, ​​нормально, то ви маєте визнати і те, що плакати, коли боляче – теж нормально.
Як правильно підтримати чоловіка, а як жінку - фото 370654

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Джерело: ashahov
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