Мавка. Лісова пісня: дивіться уривок фільму з піснею від ДахаБраха

У мережі з'явився уривок з майбутнього українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами твору Лесі Українки. Зацініть!

Студія Animagrad потішила довгоочікуваним епізодом з фільму "Мавка. Лісова пісня", який вийде у світ після перемоги України. В уривку можна побачити, як головні герої стрічки на сільському ярмарку зустрічають весну за українськими традиціями: в автентичному вбранні та з піснею, пише Радіо MAXIMUM.

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Варто відзначити, що веснянку, яка лунає у сцені, виконав гурт "ДахаБраха". А його учасники навіть отримали своїх персонажів у мультфільмі.

Нашим майбутнім весна і нескореним українцям присвячується, – відзначають творці та цитують слова авторки "Лісової пісні" Лесі Українки, – ми в серці маєм те, що не вмирає.

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