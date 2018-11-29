Audi представила конкурента Tesla Model S

У Лос-Анджелесі представили шоу-кар Audi e-tron GT, який має стати конкурентом популярній Tesla Model S.

Поки цей електромобіль показують лише на світлинах. Закінчити його створення планують у 2020 році, а виставити на продаж – у 2021 році.

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Виробник називає Audi e-tron GT "чотирьохдверним купе з пропорціями класичного Gran Turismo", але це визначення не повинно вводити в оману – за габаритами та розмірами салону це швидше повноцінний седан/ліфтбек, який має більш спортивний силует.

Довжина автомобіля складає 4,96 метра, колісна база – 2,90 метра, ширина – 1,96 метра, висота – 1,38 метра. Корпус виконаний з використанням різних легких матеріалів, включаючи алюміній та вуглеволокно, посилених надміцною сталлю. Над його розробкою фахівці Audi працювали у тісній співпраці з інженерами Porsche, розробивши спільний проект Premium Platform Electric (PPE).

Електромобіль Audi e-tron GT оснащується двома електродвигунами, розміщеними на передній і задній осі, які забезпечують повний привід. Електронна система керування дозволяє окремо керувати тягою для кожного з чотирьох коліс. Сумарна потужність пари електродвигунів складає 590 к.с. (434 кВт). За запевненнями представників компанії, може розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди. До 200 км/год розгін займає 12 секунд. Максимальна швидкість автівки сягає 240 км/год. У машині два багажники: задній на 450 літрів і передній на 100 літрів.

Запас ходу на одному заряді складає 400 кілометрів за стандартом WLTP. Його забезпечує батарея на понад 90 кВт*год, яку від 800-вольтної системи швидкісної зарядки можна поповнити на 80% усього за 20 хвилин.

Виробництво серійної версії електромобіля Audi e-tron GT почнеться у кінці 2020 року, продажі стартують на початку 2021 року, ціни поки не оголошуються, але, швидше за все, вони будуть вищими, ніж у першої моделі лінійки Audi e-tron з цінником від $ 75 тисяч і вище.

Усього ж до 2025 року Audi збирається представити 12 повністю електричних моделей у всіх сегментах, починаючи з компактного і закінчуючи повнорозмірним, а також довести їх частку у своїх продажах до однієї третини. Крім седана та кросовера очікуються звичні для фанатів бренду версії кузовів Avant і Sportback.

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