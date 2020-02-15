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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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гурт MOONZOO - фото 1
гурт MOONZOO

Гурт MOONZOO представили пісню, з якою планують підірвати Нацвідбір на Євробачення 2020 та закохати у себе глядачів. Конкурсний трек хлопців називається "Maze". Слухайте музичну новинку!

З піснею "Maze", що в перекладі означає "Лабіринт", MOONZOO виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого.

І ще: KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Це спільна робота українського гурту, який працює з електронною музикою, та американського репера. MOONZOO обрали для себе музичний стиль Sad Dance, який є ніби танцювальною музикою для тих, хто не надто прагне веселитися. Загалом пісня про те, як воно загубитися у своїх почуттях та коханні.

Слухати онлайн MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze на відбір Євробачення 2020:

Також хлопці розповіли трохи про бекстейдж зйомок кліпу на пісню "Maze": "Відеокліп на конкурсну пісню зняли всього за кілька годин. Режисер та оператор відео Максим Соснов, з яким MOONZOO співпрацює останні два роки. Це була повна імпровізація – запросити друзів на вечірку, представити їм трек і зняти це на камеру. Перед самим початком зйомок з'явилась ідея BLIND PARTY – вечірки із закритими очима, коли немає візуального сприйняття, але загострюються відчуття дотику та слуху. Це змінює сприйняття простору навколо, розковує та змушує рухатись по-новому. А головне: із закритими очима ти повністю розчиняєшся в музиці".

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ MAZE

Maze

Call
Is the only thing i care about now
Standing here all by myself
Like a tree without ground

I’m сold
I’m so alone in the crowd
It’s 2 am you sleep right now
I’ve lost and found
We’re gonna get high or die
High on each other

I’ve been searching for so long
I’ve been looking for some love
But you’re the one baby you’re the one
Yeah you’re the one baby you’re the one

I’ve been searching for so long
I’ve been looking high and low
But you’re the one baby you’re the one
And I will always turn back to you

No matter what I will catch you
No matter what you gonna let me in
So you’re the one babe and I’m the one
Cuz you’re my maze and I’m your Faun

Let’s get high together
Fly together
Lord willing one day we’ll die together
You can’t run from this
You can’t hide from this
This is scary love
I got a monster heart
You can’t kill this vibe
When it’s you and I
So electrified
And it’s certified
That your the one baby
Youre the one
See

I got you exactly where I want you
Come a little closer
I can overdose you
Sex till your toes curl
Leave you comatose girl
Yea

Do you like that there
When I move you move
Go and do that there
Do you like that there
When I move you move
Go and do that there

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020 - фото 386125

ПЕРЕКЛАД ПІСНІ MAZE

Лабіринт

Дзвінок
Це єдине, що хвилює мене зараз
Я стою тут один,
Наче дерево без грунту
Мені холодно,
Я самотній у натовпі,
Зараз 2 година ночі і ти спиш,
Я втратив і знайшов себе
Ми піднімемося догори або помремо
Високо один над одним
Я так довго шукав
Я шукав кохання
Але ти одна, крихітко, ти єдина
Так, ти одна, крихітко, ти єдина

Я так довго шукав
Шукав високо і низько
Але ти одна, крихітко, ти єдина,
І я завжди повертатимусь до тебе

Незважаючи ні на що, я спіймаю тебе
Незважаючи ні на що, ти впустиш мене до себе
Це значить, що ти моя, крихітко, а я – твій
Тому що ти мій лабіринт, а я твій Фаун

Давай піднімемось на висоту
Давай політаємо разом
Господь бачить, одного дня ми разом помремо
Ти не втічеш від цього
І не сховаєшся від цього
Це моторошна любов
У мене серце чудовиська
Тобі не знищити цей дух
Коли ми з тобою наодинці
Навколо все електризується
І це очевидно, що ти – моя єдина, крихітко,
Моя єдина, розумієш

Я доведу тебе саме до того, чого ти хотіла
Підійди ближче
Я доведу тебе до передозування,
Секс, доки твої не загнуться
Залишу тебе у коматозному стані
О так

Тобі подобається,
Рухайся тоді ж, коли й я
Роби це там,
Тобі подобається,
Рухайся тоді ж, коли й я
Роби це там

До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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