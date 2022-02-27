Monobank запровадив кредитні канікули: що вони передбачають

Український банк Monobank потішив своїх користувачів гарною новиною. На них очікують кредитні канікули у ці непрості для усієї країни часи. Розповідаємо далі, що вони передбачають.

Про це на своєму інстаграмі розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Monobank запроваджує кредитні канікули

Зокрема повідомляється, що

На місяць продовжується пільговий період користування кредитними коштами.

Крім того, банк скасовує внесення обов'язкового платежу у березні.

Також не виноситься заборгованість на протермінування та не нараховуються жодні штрафи і підвищені відсотки за непогашення заборгованості.

Що стосується зобов'язань перед вкладниками, то усі виплати продовжуються виконувати у повному обсязі.

"Будь ласка, бережіть себе! Слава Україні!", – закликав Гороховський.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як кешбек від Monobank переказати на потреби армії. Сама процедура дуже проста, а найцінніше у ній те, що кошти щомісяця автоматично переказуватимуть у фонд "Повернись живим".

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