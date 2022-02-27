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війна

Кешбек Monobank можна переказати на потреби армії: як це зробити

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Як вивести кешбек Monobank на користь української армії - фото 1
Як вивести кешбек Monobank на користь української армії

Щодня ми дізнаємося все нові й нові способи допомагати українській армії. Розповідаємо, як переказати кешбек з Monobank у благодійний фонд "Повернись живим".

Кожен українець може допомогти армії. Якщо ви – власник картки Monobank, то маєте можливість спрямувати кешбек на благодійний фонд "Повернись живим". Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як це зробити.

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Як переказати кешбек Monobank на потреби армії

Якщо у вас на кешбек-рахунку в Monobank залишилися кошти, то їх можна переказати на потреби армії. Для цього необхідно:

  • зайти в додаток Monobank;
  • зайти в пункт Кешбек;
  • вибрати пункт "Благодійність";
  • у списку обрати благодійний фонд "Повернись живим".
Кешбек Monobank можна переказати на потреби армії: як це зробити - фото 499011

Зауважимо, що після вибору благодійного фонду раз на місяць Monobank автоматично виводитиме накопичений кешбек. У нас є ще понад доба, щоб якомога більше людей увімкнули цю опцію.

Ми віримо, що дуже скоро нашим воякам вдасться закінчити війну, яку розпочала країна-агресорка Росія. Але це не означає, що потрібно буде відразу ж вимикати цю опцію. Нехай щомісяця бодай незначна сума, але "капатиме" на рахунок наших військових. Сильна армія – запорука міцної та незалежної держави.

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