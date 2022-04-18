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війна

Монобанк припиняє обслуговувати понад 11 тисяч осіб: причина

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Монобанк припиняє обслуговувати понад 11 тисяч осіб: причина - фото 1

Від 18 квітня рахунки власників карток монобанку будуть заморожені. Це стосується тих клієнтів банку, які перебувають у 5 країнах та на 2 територіях.

Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, поділився новиною у своєму телеграм-каналі щодо нововведень у роботі з деякими клієнтами.

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Монобанк припиняє обслуговувати тих, хто перебував до війни (24 лютого) й досі не покинув такі території:

  • росія
  • Білорусь
  • Крим
  • ЛДНР
  • Північна Корея
  • Сирія
  • Еритрея

За внутрішніми підрахунками таких осіб є загалом 11 251. Їхні рахунки будуть закриті.

"Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", – прокоментував Олег Гороховський.

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