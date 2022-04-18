Індекс борщу: ось наскільки зросла вартість продуктів в Україні за час війни

За півтора місяця повномасштабної війни в Україні ціна на борщовий набір істотно зросла. Читайте далі та дізнайтеся, які інгредієнти та наскільки подорожчали.

Експерти з компанії BRDO підрахували, наскільки змінилася вартість борщу в Україні за півтора місяця повномасштабної війни. Цей показник – 13% станом на 15 квітня 2022 року. Так ціна на 4 порції традиційного борщу становить 92 гривні 49 копійок. 1 березня вартість була 81 гривня 84 копійки.

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Підрахунок "індексу борщу" виконували за офіційними даними Міністерства фінансів України – враховували середньомісячні ціни на продукти.

Війна вплинула на ціни базових продуктів. Відомо, що всі потрібні для борщу інгредієнти стали дорожчими, окрім білокачанної капусти. Різниця у подорожчанні коливається від 3% до 21%. Найбільше зросла ціна на м'ясо, а далі у відсотковій відповідності подорожчали картопля, морква, сметана. Буряк залишається майже на тому ж рівні – подорожчав лише на 3,01%. Капуста стала дешевшою на 5,3%.

Головного економіста BRDO Юлія Корнєєва зазначає, що м'ясо в Україні подорожчало через ріст собівартості виробництва продукції.

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