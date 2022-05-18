Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022

Упродовж останніх кількох днів у мережі активно обговорюють оцінки професійного українського журі на Євробаченні 2022. За його результатами, ані представник Польщі, ані Литви не отримав жодного балу.

На це вже відреагувала представниця Литви Моніка Лю. Вона розповіла, що думає з цього приводу у своєму інстаграмі.

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Зауважимо, що українські глядачі, а також фанати Євробачення буквально засипали Моніку Лю повідомленнями. У них вони вибачались за низькі – відсутні – оцінки від нашого професійного журі. Співачка вирішила відреагувати на це, подякувавши кожному за підтримку.

Мої дорогі українці, я отримую так багато повідомлень від вас щодо голосування журі. Ви не маєте почуватись винними! Я отримала так багато підтримки від українських глядачів і так вдячна вам, – підкреслила вона.

Співачка додала, що зараз вона дуже рада за своїх друзів з KALUSH Orchestra. Крім того, представниця Литви підкреслила, що попереду в України залишилася ще одна перемога. І вона на всі 100 відсотків приїде до Києва!

Нагадаємо, що Моніка Лю посіла на Євробаченні 2022 14 місце. Загалом вона отримала 128 балів.

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