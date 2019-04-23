Моніка Белуччі "загубила" плаття на прогулянці

Папараці сфотографували 54-річну кінозірку під час відпочинку / esquire.kz

У сексуальної акторки Моніки Белуччі через вітер злетіло плаття під час прогулянки. Пікантні фото вже з'явилися у мережі.

Італійська актриса і модель Моніка Белуччі, яка закрутила роман з 36-річним художником, сет-дизайнером і власником арт-галереї Ніколасом Лефевром, потрапила до об'єктивів фотографів.

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Папараці сфотографували 54-річну кінозірку під час відпочинку в італійському місті Сабаудія. Через вітряну погоду Моніка опинилася у пікантній ситуації.

Актриса прогулювалася набережною у квітковому вбранні з глибоким декольте і високим розрізом на стегні. У якийсь момент плаття злетіло через вітер. Белуччі несла газету і тому не втримала поділ. Артистка, яка може похвалитися нев'янучою красою, засвітила стрункі ноги.

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