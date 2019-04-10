Копія матусі: юна донька Моніка Беллуччі знялась у рекламі

14-річна дочка Моніки Беллуччі вирішила йти за стопами матері і знялась у своїй першій рекламі для Dolce&Gabbana. Кадри зі зйомок вже розлетілись мережею!

14-річна Діва – донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – розпочинає власну кар'єру моделі. Першої рекламною кампанією за участю юної красуні стало промо Dolce&Gabbana. Відзначимо, що Беллуччі у свої 54 чимало разів ставала обличчям бренду, а тепер її місію перейняла і донька.

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Варто відзначити, що зйомки на вулицях італійської комуни Равелло пройшли не без папараці, яким вдалось зробити кілька фото. На кадрах можна побачити Діву у легкій білій сукні з квітами. Важко не погодитись з тим, що дівчина дуже нагадує Моніку в молодості. Вочевидь, через кілька років нова зірка почне підкорювати серця по всьому світу.

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