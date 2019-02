Монахині підкорили мережу відомим хітом гурту Queen: яскраве відео

Відеоролик з монахинями в Іспанії, які виконали пісню "We Will Rock You" британської рок-групи Queen, набрав уже 16 мільйонів переглядів лише за пару днів. Відео було опубліковано у Facebook.

Як зазначається, монахині, які виконують композицію Queen, входять в хор Дочок Святого Павла – сестринської громади з Бостона.

"Таким чином стають зрозумілими причини їхньої пристрасті до музики", – зазначає видання.

На кадрах видно, що черниці насолоджуються музикою та співом і навіть танцюють в ритм легендарної "We Will Rock You".

