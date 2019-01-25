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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Монахині підкорили мережу відомим хітом гурту Queen: яскраве відео

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Хор монахинь вразив мережу хітом рок-гурту - фото 1
Хор монахинь вразив мережу хітом рок-гурту / reviewjournal

Відеоролик з монахинями в Іспанії, які виконали пісню "We Will Rock You" британської рок-групи Queen, набрав уже 16 мільйонів переглядів лише за пару днів. Відео було опубліковано у Facebook.

Як зазначається, монахині, які виконують композицію Queen, входять в хор Дочок Святого Павла – сестринської громади з Бостона.

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"Таким чином стають зрозумілими причини їхньої пристрасті до музики", – зазначає видання.

На кадрах видно, що черниці насолоджуються музикою та співом і навіть танцюють в ритм легендарної "We Will Rock You".

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Джерело: elespanol
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