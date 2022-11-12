Momento mori: Фіолет записав пісню-нагадування про циклічність і страх втрати найближчих

Гурт "Фіолет" презентував пісню "Momento mori", яка має на меті нагадати слухачам про циклічну скінченність та про наш страх втрати найближчих. Слухайте цікаву музичну прем'єру!

Це історія любові, жертовності та віри на тлі війни. Присвячена військовим та добровольцям, медикам та волонтерам, всім тим, для кого важливе майбутнє нашої країни.

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"… Як страшно від думки, що ми не побачимось більше, що нас не буде…"

Історія про війну, що навколо нас: де стрічка новин часом нагадує некролог; фото з деокупованих територій – кадри з фільму; а найбільша цінність тепер – це повідомлення від рідних та близьких", – йдеться в коментарі до прем'єри.

Слухайте пісню Фіолет – Memento mori:

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