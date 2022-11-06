Без фотошопу: Келлі Гейл захопила фанатів відео у спідньому – 18+

Модель Келлі Гейл продовжує ділитись з прихильниками кадрами зі своїх фотосесій. Цього разу дівчина нагадала, що для створення стрункої фігури відвідує спортзал, а не користується фотошопом.

27-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця фанатів не лише на подіумі, а й на своєму профілі в інстаграмі. Красуня з індійсько-австралійським походженням має близько 1,6 мільйона підписників. І це не дивно, оскільки Келлі майже щодня публікує свіжі кадри з буднів та не соромиться хизуватись спортивною фігурою, передає Радіо MAXIMUM. І нові знімки Гейл не стали винятком, а також нагадали, що дівчина не користується фоторедакторами для зміни свого вигляду.

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У новому дописі Келлі спершу зняла коротеньке відео у звабливому червоному спідньому, а тоді показала результати фотосесії у відомого фотографа Кемерона Хаммонда. Хлопець спеціалізується на особливих жіночих зйомках, які підкреслюють вроду героїнь у кадрі. Тож не дивно, що Гейл має неймовірний вигляд на свіжих світлинах. Відзначимо, що за короткий час ролик зібрав понад 23 тисячі вподобайок та сотні захоплених коментарів.

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