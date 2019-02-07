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Молодша дочка Трампа повністю скопіювала образ Іванки

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25-річна дівчина з'явилася в Конгресі у такому наряді - фото 1
25-річна дівчина з'явилася в Конгресі у такому наряді / 365news.biz

Молодша дочка президента США Дональда Трампа і його другої дружини Марли Мейплз, Тіффані, яка зустрічається з багатим спадкоємцем Майклом Булос з Лагоса, здивувала вибором наряду.

Тіффані і Іванка Трамп носять однакові костюми.

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25-річна дівчина з'явилася в Конгресі (в Вашингтоні відбулося слухання щорічної президентської доповіді "Про стан країни") в білосніжному ансамблі, який можна знайти і в гардеробній її зведеної сестри. 37-річна Іванка вперше одягла спідницю-олівець і блузку з басками від Roland Mouret в жовтні минулого року. Тіффані повністю скопіювала образ родички. Вона також підібрала до наряду бежеві човники і широкий пояс.

Молодша дочка Трампа повністю скопіювала образ Іванки - фото 306233

Молодша дочка Трампа повністю скопіювала образ Іванки - фото 306234

Молодша дочка Трампа повністю скопіювала образ Іванки - фото 306235

А ще дочка глави США Тіффані Трамп днями поділилася милим спільним знімком з коханим на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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