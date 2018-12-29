У мережі Меланію Трамп розкритикували за "невидимі" штани

Дружина президента США Меланія Трамп у черговий раз здивувала мережу своїм новим образом.

Перша леді Америки одягнула смарагдове пальто Prada, яке доповнила шкіряними лосинами світло-коричневого кольору з балетками Christian Louboutin в тон.

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Однак здалеку це виглядало так, ніби на дружині Трампа є тільки верхній одяг.

Примітно, що коли з'ясувалося, що дружина Трампа таки була в штанах, користувачі мережі порівняли її з ельфом.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) December 27, 2018

Меланію Трамп порівняли з ельфом

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