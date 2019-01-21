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Антипремія Золота малина: серед номінантів опинився Трамп

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Трейлер фільму "Фаренгейт 11/9" - фото 1
Трейлер фільму "Фаренгейт 11/9"

Названо номінантів антипремії "Золота малина" 2019, яку дають найгіршим фільмам та акторам.

Після оголошення номінантів на "Оскар" 2019 який відбудеться вже 25 лютого, стало відомо, хто ж побореться за антипремію "Золота малина". Серед списку зірок та фільмів опинився навіть президент США Дональд Трамп. А все тому, що він з'явився у документальному фільмі про тероризм "Фаренгейт 9/11", а також документальній драмі "Смерть нації", де бізнесмена порівняли з Лінкольном.

І ще: Месники готуються врятувати Оскар 2019

Номінанти на премію "Найгірший фільм"

  • Кодекс Готті (Кевін Конноллі)
  • Іграшки для Дорослих (Брайан Хенсон)
  • Холмс та Ватсон (Ітан Коен)
  • Робін Гуд: Початок (Отто Батерст)
  • Вінчестер (Брати Майкл та Пітер Спіріги)

Холмс та Ватсон, дивитись трейлер фільму онлайн:

Номінанти на премію "Найгірший режисер"

  • Ітан Коен (Холмс та Ватсон)
  • Кевін Конноллі (Кодекс Готті)
  • Брайан Хенсон (Іграшки для Дорослих)
  • Брати Майкл та Пітер Спіріги (Вінчестер)

Номінанти на премію "Найгірший актор"

  • Джонні Депп (за озвучення мультфільму Шерлок Гномс)
  • Джон Траволта (Кодекс Готті)
  • Брюс Вілліс (Жага смерті)
  • Вілл Феррел (Холмс та Ватсон)
  • Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нації)

Смерть нації, дивитись трейлер фільму онлайн:

Номінанти на премію "Найгірша акторка"

  • Дженніфер Гарнер (М'ята)
  • Мелісса Маккарті (Іграшки для Дорослих)
  • Аманда Сейфрід (Клакер)
  • Ембер Херд (Лондонські поля)

До слова, компанію Дональду Трампу склала і його дружина Меланія, яка потрапила до списку номінантів на "Найгіршу акторку другого плану". Крім зіркових гостей поряд з першою леді опинилась і радник президента Келліенн Конуей.

Відзначимо, що церемонія вручення премії "Золота малина" 2019 відбудеться вже 23 лютого.

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Джерело: hollywoodreporter
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