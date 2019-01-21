Антипремія Золота малина: серед номінантів опинився Трамп

Названо номінантів антипремії "Золота малина" 2019, яку дають найгіршим фільмам та акторам.

Після оголошення номінантів на "Оскар" 2019 який відбудеться вже 25 лютого, стало відомо, хто ж побореться за антипремію "Золота малина". Серед списку зірок та фільмів опинився навіть президент США Дональд Трамп. А все тому, що він з'явився у документальному фільмі про тероризм "Фаренгейт 9/11", а також документальній драмі "Смерть нації", де бізнесмена порівняли з Лінкольном.

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Номінанти на премію "Найгірший фільм"

Кодекс Готті (Кевін Конноллі)

Іграшки для Дорослих (Брайан Хенсон)

Холмс та Ватсон (Ітан Коен)

Робін Гуд: Початок (Отто Батерст)

Вінчестер (Брати Майкл та Пітер Спіріги)

Холмс та Ватсон, дивитись трейлер фільму онлайн:

Номінанти на премію "Найгірший режисер"

Ітан Коен (Холмс та Ватсон)

Кевін Конноллі (Кодекс Готті)

Брайан Хенсон (Іграшки для Дорослих)

Брати Майкл та Пітер Спіріги (Вінчестер)

Номінанти на премію "Найгірший актор"

Джонні Депп (за озвучення мультфільму Шерлок Гномс)

Джон Траволта (Кодекс Готті)

Брюс Вілліс (Жага смерті)

Вілл Феррел (Холмс та Ватсон)

Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нації)

Смерть нації, дивитись трейлер фільму онлайн:

Номінанти на премію "Найгірша акторка"

Дженніфер Гарнер (М'ята)

Мелісса Маккарті (Іграшки для Дорослих)

Аманда Сейфрід (Клакер)

Ембер Херд (Лондонські поля)

До слова, компанію Дональду Трампу склала і його дружина Меланія, яка потрапила до списку номінантів на "Найгіршу акторку другого плану". Крім зіркових гостей поряд з першою леді опинилась і радник президента Келліенн Конуей.

Відзначимо, що церемонія вручення премії "Золота малина" 2019 відбудеться вже 23 лютого.

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