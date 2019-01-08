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Дочка Трампа вперше вийшла у світ з бойфрендом: фотофакт
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Дочка глави США Тіффані Трамп поділилася милим спільним знімком з коханим на своїй сторінці в Instagram.
Ще в кінці листопада минулого року в пресі з'явилися чутки про те, що молодша дочка президента США Дональда Трампа Тіффані закрутила новий роман, а її обранцем став мільярдер з Нігерії Майкл Булос. У новому році дівчина вирішила перестати приховувати їхні стосунки і поділилася в Instagram зворушливим спільним фото з коханим.
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На знімку 25-річна Тіффані і Майкл позують на тлі ялинки, при цьому хлопець ніжно обіймає її за талію. При цьому вона вибрала для виходу в світ облягає чорне плаття з високим розрізом на стегні.
Дочка Трампа ніяк не підписала фото, але судячи з геолокації, воно було зроблено під час офіційного прийому в резиденції лідера США, Білому домі.
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