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Молода мама Ельза Госк захопила прекрасною формою після пологів
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Шведська супермодель і "ексангел" Victoria's Secret Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі нові фото, на яких постала в яскравому літньому образі. Знімки зроблені незабаром після народження її первістка, доньки Тулікки.
На нових фото Ельза позувала в короткому білому топі і синіх широких джинсах, їх зірка поєднувала з чорними грубими черевиками.
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Зірка зробила ставку на найактуальніші джинси сезону: широкі, мішкуваті і з високою талією. Ельза пропонує впроваджувати такі в повсякденні образи з базовими топами, кросівками або грубими черевиками.
У підписі красуні написала так: "Чудова мама!". Зазначимо, Ельза Госк, яка в лютому вперше стала матір'ю, була в прекрасній формі практично з перших днів після пологів.
Усі фото instagram.com/hoskelsa
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