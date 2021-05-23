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Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл розбурхала мережі розкішним відео з побережжя на сході сонця. Здається, важче знайти більш ідеальну картину!

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі свого акаунту в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі регулярно публікує знімки зі свого життя та зовсім не соромиться показувати доволі пікантні фото.

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Це підтверджує і недавнє відео, на якому красуня в бікіні зустрічає світанок на побережжі. За лічені години допис зібрав майже 70 тисяч переглядів та сотню захоплених коментарів. Здається, саме такий вигляд має рай.

До слова, дівчина завжди з приходом весни перетворює свій профіль у справжній каталог бікіні, адже активно працює над своєю фігурою у спортзалі і готова сяяти не лише не подіумах:

Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку - фото 460654

Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку - фото 460655

Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку - фото 460657

Джерело фото: instagram.com/kellybellyboom

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