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Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування
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Холодні супи – чудовий варіант для літньої спеки. Вони швидкі і прості у приготуванні, а головне – такі супи ніколи не подарують вам зайвих кілограмів. Найкращими рецептами холодних супів ділиться Радіо МАКСИМУМ.
Холодник класичний
Інгредієнти:
- Буряк 1 шт
- Картопля 4 шт
- Огірок 2-3 шт
- Яйце куряче 4 шт
- Балик 200-250 г
- Кефір 1,5 л
- Вода мінеральна 1,5 л
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Рецепт приготування холодника класичного:
- Відварити картоплю, буряк, яйця. Почистити овочі. Мінералку і кефір охолодити. Дуже маленькими кубиками нарізати картоплю.
- Яйця нарізати дрібненько, але не в кашу. Огірки – на крупній тертці соломкою (як локшина). Наріжемо балик (хамон) локшиною – тоненько. Буряк нарізати маленькими кубиками.
- У каструлю з нарізкою виливаємо кефір і добре промешуємо. Дамо постояти кілька хвилинок. Потім розбавляємо мінералкою. Зазвичай пропорція 1х1. Солимо. Все добре перемішуємо. І ще трохи дамо постояти. А тепер розливайте по тарілочках і зверху посипте зеленню (за бажанням).
Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.
Гаспачо, холодний томатний суп
Інгредієнти:
- Помідори 600 г
- Перець болгарський 2 шт.
- Огірки свіжі 200 г
- Цибуля ріпчаста 100 г
- Часник 2 зубчики
- Хліб білий 2 шматочки
- Перець чилі (без насіння) 1 маленький шматочок
- Оцет винний 50 мл
- Олія 50 мл
- Сіль за смаком
- Зелень свіжа
Рецепт приготування гаспачо, холодного томатного супу:
- Хліб підсушити в духовці. Помідори ретельно миємо й робимо хрестоподібний надріз біля основи овоча або зі зворотного боку. Опускаємо помідори в киплячу воду на 1 хвилину. Витягуємо помідори з води і знімаємо шкірку.
- Перець запікаємо в духовці протягом приблизно 10 хвилин при температурі 200 градусів. Очищаємо перець від шкірки і видаляємо насіння. Часник натираємо на дрібній тертці. В ту ж миску натираємо підсушений хліб. Додаємо сіль і перемішуємо. Заливаємо рослинною олією, перемішуємо і залишаємо, щоб маса настоялась.
- Цибулю нарізаємо дуже дрібними кубиками і заливаємо оцтом. Помідори розрізаємо на дольки, огірок трошки очищаємо від шкірки і натираємо на дрібній тертці, дрібно нарізаємо гострий перець і зелень. Подрібнюємо в блендері помідори і перець.
- Потім додаємо гострий перець, огірки та зелень. Додаємо цибулю разом з оцтом. Знову подрібнюємо. В останню чергу додаємо в суп-пюре хліб і перемішуємо. Відправляємо томатний суп гаспачо в холодильник, щоб охолонув.
Складність приготування (6/10), витрачений час 40 хвилин.
Куксі, корейський холодний суп
Інгредієнти:
- Курка відварна 500 г
- Яйця 4 шт.
- Фунчоза або спагеттіні 500 г
- Помідори 500 г
- Огірки 500 г
- Капуста білокачанна 500 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Соус соєвий 100-150 мл
- Оцет 9% 2-3 ст. л.
- Цукор 1-2 ст. л.
- Коріандр мелений 1/2 ч. л.
- Кінза свіжа 50 г
- Олія 3-4 ст. л.
- Часник 2 зубчики
- Перець червоний гострий мелений 1 ч. л.
- Сіль за смаком
- Кунжут смажений (за бажанням)
- Вода кип'ячена 2 л
Рецепт приготування куксі, корейського холодного супу:
- Помідори подрібнити блендером. У воду додати соєвий соус, цукор, оцет, мелений коріандр, сіль, помідори і подрібнену кінзу. За бажанням додати обсмажений кунжут і прибрати в холодильник настояться. Потім треба зварити фунчозу або тонкі спагеті. Промити холодною водою.
- Відварене куряче м'ясо нарізати соломкою. Соломкою нашаткувати капусту. Посолити, пом'яти і залишити хвилин на 15-20. Огірки нарізати соломкою, посолити, перемішати. Ріпчасту цибулю нарізати і обсмажити з половиною рослинної олії. З огірків злити сік, додати обсмажену цибулю, половину подрібненого часнику і половину гострого червоного перцю. Перемішати і прибрати в холодильник.
- З капусти злити сік, додати часник і гострий перець. Приготувати яєчну локшину. Яйця розбовтати з сіллю і 2 ч. л. рослинної олії. На сковороді підсмажити яєчні млинці з двох сторін. Нарізати яєчні млинці тонкою соломкою.
- Збірка куксі: в глибоку супову тарілку покласти фунчозу або спагетті; налити куксімурі; по колу розкласти капусту, огірки, яєчну локшину і нарізане м'ясо.
Складність приготування (8/10), витрачений час 1 година.
Холодний картопляний суп-пюре
Інгредієнти:
- Картопля 250 г
- Цибуля порей 450 г
- Шалот (різаний скибочками) 3 шт.
- Вершки жирні 300 г
- Масло вершкове 50 г
- Курячий бульйон або вода 1 л
- Кубики льоду (за бажанням)
- Лимонний сік (за бажанням)
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець за смаком
Рецепт приготування холодного картопляного супу-пюре:
- У великій товстостінній каструлі розтопити вершкове масло, висипати порей і шалот, накрити і готувати 15-20 хвилин, до м'якого стану, але не допустити зміни в кольорі.
- Додати в каструлю картоплю і готувати, не накриваючи кришкою, ще кілька хвилин.
- Ввести в каструлю курячий бульйон або воду, насипати 1 чайну ложку солі і перець за смаком. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь, накрити каструлю кришкою і готувати суп приблизно 15 хвилин, до м'якого стану картоплі.
- Злегка охолодити суп. Процідити суп-пюре через сито. Ввести в пюре вершки, посолити і поперчити за смаком. Якщо суп для вас густий, то можна додати кубики льоду.
- Помістити суп-пюре в холодильник і охолоджувати приблизно 4 години. В охолоджений суп додати за смаком лимонний сік і подавати суп-пюре в порційних тарілках.
Складність приготування (4/10), витрачений час 20 хвилин.
Холодний овочевий суп-пюре
Інгредієнти:
- Помідори жовті 1,6 кг
- Перець болгарський жовтий 1 шт.
- Цибуля червона 1 шт.
- Огірок чищений 1 шт.
- Оцет білий винний 0,25 склянки
- Часник 3 зубчики
- Оливкова олія 3 ст. л.
- Хліб без кірки 1 скибочка
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Рецепт приготування холодного овочевого супу-пюре:
- У великій мисці змішати помідори, болгарський перець, цибулю, огірок, оцет, часник, оливкову олію і вимочений у воді хліб.
- Перекласти цю суміш в чашу кухонного процесора або блендера, пульсувати до однорідного стану. Пропустити пюре через сито. Додати до пюре 2,5 чайної ложки солі і 0,5 чайної ложки перцю.
- Перелити пюре у велику миску, помістити в іншу миску з крижаною водою і помістити в холодильник на 1 годину. Перед подачею додати в холодний овочевий суп-пюре сіль і перець за смаком.
Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.
Таратор, болгарський холодний суп
Інгредієнти:
- Хліб чорний 2 скибочки
- Огірки 2 шт.
- Горіхи волоські 50 г
- Сіль 3 дрібки
- Йогурт класичний 1 ст.
- Сік лимонний 1 ст. ложка
- Оливкова олія 1 ст. ложка
- Часник 1-2 зубки
Рецепт приготування таратору, болгарського холодного супу:
- Підготуйте необхідні продукти для холодного супу з огірками. Помийте огірки у воді, зріжте у них хвостики з обох сторін. Волоські горіхи злегка підсушіть в духовці.
- Чорний хліб замочіть у воді на 5-7 хвилин. В глибоку ємність викладіть хліб, віджатий від зайвої рідини. Всипте в ємність волоські горіхи, залишивши кулька з них для оздоблення. Очистіть часник, промийте і додайте його в ємність разом із сіллю.
- Влийте олію, лимонний сік і йогурт. Перебийте блендером в однорідну масу і помістіть в холодильник на 10-15 хвилин. У той час натріть на крупній тертці свіжі огірки і злегка відіжміть рідину.
- Перелийте йогуртову масу в тарілки для подачі і викладіть в них натерту огіркову масу. Прикрасьте холодний суп з огірками волоськими горіхами. Можете злегка присипати меленим чорним перцем за смаком. Смачного!
Складність приготування (3/10), витрачений час 25 хвилин.
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