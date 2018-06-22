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Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

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Холодні супи прості й швидкі у приготуванні - фото 1
Холодні супи прості й швидкі у приготуванні / BabyBen

Холодні супи – чудовий варіант для літньої спеки. Вони швидкі і прості у приготуванні, а головне – такі супи ніколи не подарують вам зайвих кілограмів. Найкращими рецептами холодних супів ділиться Радіо МАКСИМУМ.

Холодник класичний

Інгредієнти:

  • Буряк 1 шт
  • Картопля 4 шт
  • Огірок 2-3 шт
  • Яйце куряче 4 шт
  • Балик 200-250 г
  • Кефір 1,5 л
  • Вода мінеральна 1,5 л

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Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257330
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодника класичного:

  1. Відварити картоплю, буряк, яйця. Почистити овочі. Мінералку і кефір охолодити. Дуже маленькими кубиками нарізати картоплю.
  2. Яйця нарізати дрібненько, але не в кашу. Огірки – на крупній тертці соломкою (як локшина). Наріжемо балик (хамон) локшиною – тоненько. Буряк нарізати маленькими кубиками.
  3. У каструлю з нарізкою виливаємо кефір і добре промешуємо. Дамо постояти кілька хвилинок. Потім розбавляємо мінералкою. Зазвичай пропорція 1х1. Солимо. Все добре перемішуємо. І ще трохи дамо постояти. А тепер розливайте по тарілочках і зверху посипте зеленню (за бажанням).

Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.

Гаспачо, холодний томатний суп

Інгредієнти:

  • Помідори 600 г
  • Перець болгарський 2 шт.
  • Огірки свіжі 200 г
  • Цибуля ріпчаста 100 г
  • Часник 2 зубчики
  • Хліб білий 2 шматочки
  • Перець чилі (без насіння) 1 маленький шматочок
  • Оцет винний 50 мл
  • Олія ​​50 мл
  • Сіль за смаком
  • Зелень свіжа
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257332
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування гаспачо, холодного томатного супу:

  1. Хліб підсушити в духовці. Помідори ретельно миємо й робимо хрестоподібний надріз біля основи овоча або зі зворотного боку. Опускаємо помідори в киплячу воду на 1 хвилину. Витягуємо помідори з води і знімаємо шкірку.
  2. Перець запікаємо в духовці протягом приблизно 10 хвилин при температурі 200 градусів. Очищаємо перець від шкірки і видаляємо насіння. Часник натираємо на дрібній тертці. В ту ж миску натираємо підсушений хліб. Додаємо сіль і перемішуємо. Заливаємо рослинною олією, перемішуємо і залишаємо, щоб маса настоялась.
  3. Цибулю нарізаємо дуже дрібними кубиками і заливаємо оцтом. Помідори розрізаємо на дольки, огірок трошки очищаємо від шкірки і натираємо на дрібній тертці, дрібно нарізаємо гострий перець і зелень. Подрібнюємо в блендері помідори і перець.
  4. Потім додаємо гострий перець, огірки та зелень. Додаємо цибулю разом з оцтом. Знову подрібнюємо. В останню чергу додаємо в суп-пюре хліб і перемішуємо. Відправляємо томатний суп гаспачо в холодильник, щоб охолонув.

Складність приготування (6/10), витрачений час 40 хвилин.

Куксі, корейський холодний суп

Інгредієнти:

  • Курка відварна 500 г
  • Яйця 4 шт.
  • Фунчоза або спагеттіні 500 г
  • Помідори 500 г
  • Огірки 500 г
  • Капуста білокачанна 500 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Соус соєвий 100-150 мл
  • Оцет 9% 2-3 ст. л.
  • Цукор 1-2 ст. л.
  • Коріандр мелений 1/2 ч. л.
  • Кінза свіжа 50 г
  • Олія ​​3-4 ст. л.
  • Часник 2 зубчики
  • Перець червоний гострий мелений 1 ч. л.
  • Сіль за смаком
  • Кунжут смажений (за бажанням)
  • Вода кип'ячена 2 л
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257333
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування куксі, корейського холодного супу:

  1. Помідори подрібнити блендером. У воду додати соєвий соус, цукор, оцет, мелений коріандр, сіль, помідори і подрібнену кінзу. За бажанням додати обсмажений кунжут і прибрати в холодильник настояться. Потім треба зварити фунчозу або тонкі спагеті. Промити холодною водою.
  2. Відварене куряче м'ясо нарізати соломкою. Соломкою нашаткувати капусту. Посолити, пом'яти і залишити хвилин на 15-20. Огірки нарізати соломкою, посолити, перемішати. Ріпчасту цибулю нарізати і обсмажити з половиною рослинної олії. З огірків злити сік, додати обсмажену цибулю, половину подрібненого часнику і половину гострого червоного перцю. Перемішати і прибрати в холодильник.
  3. З капусти злити сік, додати часник і гострий перець. Приготувати яєчну локшину. Яйця розбовтати з сіллю і 2 ч. л. рослинної олії. На сковороді підсмажити яєчні млинці з двох сторін. Нарізати яєчні млинці тонкою соломкою.
  4. Збірка куксі: в глибоку супову тарілку покласти фунчозу або спагетті; налити куксімурі; по колу розкласти капусту, огірки, яєчну локшину і нарізане м'ясо.

Складність приготування (8/10), витрачений час 1 година.

Холодний картопляний суп-пюре

Інгредієнти:

  • Картопля 250 г
  • Цибуля порей 450 г
  • Шалот (різаний скибочками) 3 шт.
  • Вершки жирні 300 г
  • Масло вершкове 50 г
  • Курячий бульйон або вода 1 л
  • Кубики льоду (за бажанням)
  • Лимонний сік (за бажанням)
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець за смаком
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257334
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодного картопляного супу-пюре:

  1. У великій товстостінній каструлі розтопити вершкове масло, висипати порей і шалот, накрити і готувати 15-20 хвилин, до м'якого стану, але не допустити зміни в кольорі.
  2. Додати в каструлю картоплю і готувати, не накриваючи кришкою, ще кілька хвилин.
  3. Ввести в каструлю курячий бульйон або воду, насипати 1 чайну ложку солі і перець за смаком. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь, накрити каструлю кришкою і готувати суп приблизно 15 хвилин, до м'якого стану картоплі.
  4. Злегка охолодити суп. Процідити суп-пюре через сито. Ввести в пюре вершки, посолити і поперчити за смаком. Якщо суп для вас густий, то можна додати кубики льоду.
  5. Помістити суп-пюре в холодильник і охолоджувати приблизно 4 години. В охолоджений суп додати за смаком лимонний сік і подавати суп-пюре в порційних тарілках.

Складність приготування (4/10), витрачений час 20 хвилин.

Холодний овочевий суп-пюре

Інгредієнти:

  • Помідори жовті 1,6 кг
  • Перець болгарський жовтий 1 шт.
  • Цибуля червона 1 шт.
  • Огірок чищений 1 шт.
  • Оцет білий винний 0,25 склянки
  • Часник 3 зубчики
  • Оливкова олія 3 ст. л.
  • Хліб без кірки 1 скибочка
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257335
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодного овочевого супу-пюре:

  1. У великій мисці змішати помідори, болгарський перець, цибулю, огірок, оцет, часник, оливкову олію і вимочений у воді хліб.
  2. Перекласти цю суміш в чашу кухонного процесора або блендера, пульсувати до однорідного стану. Пропустити пюре через сито. Додати до пюре 2,5 чайної ложки солі і 0,5 чайної ложки перцю.
  3. Перелити пюре у велику миску, помістити в іншу миску з крижаною водою і помістити в холодильник на 1 годину. Перед подачею додати в холодний овочевий суп-пюре сіль і перець за смаком.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Таратор, болгарський холодний суп

Інгредієнти:

  • Хліб чорний 2 скибочки
  • Огірки 2 шт.
  • Горіхи волоські 50 г
  • Сіль 3 дрібки
  • Йогурт класичний 1 ст.
  • Сік лимонний 1 ст. ложка
  • Оливкова олія ​​1 ст. ложка
  • Часник 1-2 зубки
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування - фото 257336
Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування таратору, болгарського холодного супу:

  1. Підготуйте необхідні продукти для холодного супу з огірками. Помийте огірки у воді, зріжте у них хвостики з обох сторін. Волоські горіхи злегка підсушіть в духовці.
  2. Чорний хліб замочіть у воді на 5-7 хвилин. В глибоку ємність викладіть хліб, віджатий від зайвої рідини. Всипте в ємність волоські горіхи, залишивши кулька з них для оздоблення. Очистіть часник, промийте і додайте його в ємність разом із сіллю.
  3. Влийте олію, лимонний сік і йогурт. Перебийте блендером в однорідну масу і помістіть в холодильник на 10-15 хвилин. У той час натріть на крупній тертці свіжі огірки і злегка відіжміть рідину.
  4. Перелийте йогуртову масу в тарілки для подачі і викладіть в них натерту огіркову масу. Прикрасьте холодний суп з огірками волоськими горіхами. Можете злегка присипати меленим чорним перцем за смаком. Смачного!

Складність приготування (3/10), витрачений час 25 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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