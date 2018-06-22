Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Холодні супи – чудовий варіант для літньої спеки. Вони швидкі і прості у приготуванні, а головне – такі супи ніколи не подарують вам зайвих кілограмів. Найкращими рецептами холодних супів ділиться Радіо МАКСИМУМ.

Холодник класичний

Інгредієнти:

Буряк 1 шт

Картопля 4 шт

Огірок 2-3 шт

Яйце куряче 4 шт

Балик 200-250 г

Кефір 1,5 л

Вода мінеральна 1,5 л

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Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодника класичного:

Відварити картоплю, буряк, яйця. Почистити овочі. Мінералку і кефір охолодити. Дуже маленькими кубиками нарізати картоплю. Яйця нарізати дрібненько, але не в кашу. Огірки – на крупній тертці соломкою (як локшина). Наріжемо балик (хамон) локшиною – тоненько. Буряк нарізати маленькими кубиками. У каструлю з нарізкою виливаємо кефір і добре промешуємо. Дамо постояти кілька хвилинок. Потім розбавляємо мінералкою. Зазвичай пропорція 1х1. Солимо. Все добре перемішуємо. І ще трохи дамо постояти. А тепер розливайте по тарілочках і зверху посипте зеленню (за бажанням).

Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.

Гаспачо, холодний томатний суп

Інгредієнти:

Помідори 600 г

Перець болгарський 2 шт.

Огірки свіжі 200 г

Цибуля ріпчаста 100 г

Часник 2 зубчики

Хліб білий 2 шматочки

Перець чилі (без насіння) 1 маленький шматочок

Оцет винний 50 мл

Олія ​​50 мл

Сіль за смаком

Зелень свіжа

Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування гаспачо, холодного томатного супу:

Хліб підсушити в духовці. Помідори ретельно миємо й робимо хрестоподібний надріз біля основи овоча або зі зворотного боку. Опускаємо помідори в киплячу воду на 1 хвилину. Витягуємо помідори з води і знімаємо шкірку. Перець запікаємо в духовці протягом приблизно 10 хвилин при температурі 200 градусів. Очищаємо перець від шкірки і видаляємо насіння. Часник натираємо на дрібній тертці. В ту ж миску натираємо підсушений хліб. Додаємо сіль і перемішуємо. Заливаємо рослинною олією, перемішуємо і залишаємо, щоб маса настоялась. Цибулю нарізаємо дуже дрібними кубиками і заливаємо оцтом. Помідори розрізаємо на дольки, огірок трошки очищаємо від шкірки і натираємо на дрібній тертці, дрібно нарізаємо гострий перець і зелень. Подрібнюємо в блендері помідори і перець. Потім додаємо гострий перець, огірки та зелень. Додаємо цибулю разом з оцтом. Знову подрібнюємо. В останню чергу додаємо в суп-пюре хліб і перемішуємо. Відправляємо томатний суп гаспачо в холодильник, щоб охолонув.

Складність приготування (6/10), витрачений час 40 хвилин.

Куксі, корейський холодний суп

Інгредієнти:

Курка відварна 500 г

Яйця 4 шт.

Фунчоза або спагеттіні 500 г

Помідори 500 г

Огірки 500 г

Капуста білокачанна 500 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Соус соєвий 100-150 мл

Оцет 9% 2-3 ст. л.

Цукор 1-2 ст. л.

Коріандр мелений 1/2 ч. л.

Кінза свіжа 50 г

Олія ​​3-4 ст. л.

Часник 2 зубчики

Перець червоний гострий мелений 1 ч. л.

Сіль за смаком

Кунжут смажений (за бажанням)

Вода кип'ячена 2 л

Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування куксі, корейського холодного супу:

Помідори подрібнити блендером. У воду додати соєвий соус, цукор, оцет, мелений коріандр, сіль, помідори і подрібнену кінзу. За бажанням додати обсмажений кунжут і прибрати в холодильник настояться. Потім треба зварити фунчозу або тонкі спагеті. Промити холодною водою. Відварене куряче м'ясо нарізати соломкою. Соломкою нашаткувати капусту. Посолити, пом'яти і залишити хвилин на 15-20. Огірки нарізати соломкою, посолити, перемішати. Ріпчасту цибулю нарізати і обсмажити з половиною рослинної олії. З огірків злити сік, додати обсмажену цибулю, половину подрібненого часнику і половину гострого червоного перцю. Перемішати і прибрати в холодильник. З капусти злити сік, додати часник і гострий перець. Приготувати яєчну локшину. Яйця розбовтати з сіллю і 2 ч. л. рослинної олії. На сковороді підсмажити яєчні млинці з двох сторін. Нарізати яєчні млинці тонкою соломкою. Збірка куксі: в глибоку супову тарілку покласти фунчозу або спагетті; налити куксімурі; по колу розкласти капусту, огірки, яєчну локшину і нарізане м'ясо.

Складність приготування (8/10), витрачений час 1 година.

Холодний картопляний суп-пюре

Інгредієнти:

Картопля 250 г

Цибуля порей 450 г

Шалот (різаний скибочками) 3 шт.

Вершки жирні 300 г

Масло вершкове 50 г

Курячий бульйон або вода 1 л

Кубики льоду (за бажанням)

Лимонний сік (за бажанням)

Сіль за смаком

Чорний мелений перець за смаком

Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодного картопляного супу-пюре:

У великій товстостінній каструлі розтопити вершкове масло, висипати порей і шалот, накрити і готувати 15-20 хвилин, до м'якого стану, але не допустити зміни в кольорі. Додати в каструлю картоплю і готувати, не накриваючи кришкою, ще кілька хвилин. Ввести в каструлю курячий бульйон або воду, насипати 1 чайну ложку солі і перець за смаком. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь, накрити каструлю кришкою і готувати суп приблизно 15 хвилин, до м'якого стану картоплі. Злегка охолодити суп. Процідити суп-пюре через сито. Ввести в пюре вершки, посолити і поперчити за смаком. Якщо суп для вас густий, то можна додати кубики льоду. Помістити суп-пюре в холодильник і охолоджувати приблизно 4 години. В охолоджений суп додати за смаком лимонний сік і подавати суп-пюре в порційних тарілках.

Складність приготування (4/10), витрачений час 20 хвилин.

Холодний овочевий суп-пюре

Інгредієнти:

Помідори жовті 1,6 кг

Перець болгарський жовтий 1 шт.

Цибуля червона 1 шт.

Огірок чищений 1 шт.

Оцет білий винний 0,25 склянки

Часник 3 зубчики

Оливкова олія 3 ст. л.

Хліб без кірки 1 скибочка

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування холодного овочевого супу-пюре:

У великій мисці змішати помідори, болгарський перець, цибулю, огірок, оцет, часник, оливкову олію і вимочений у воді хліб. Перекласти цю суміш в чашу кухонного процесора або блендера, пульсувати до однорідного стану. Пропустити пюре через сито. Додати до пюре 2,5 чайної ложки солі і 0,5 чайної ложки перцю. Перелити пюре у велику миску, помістити в іншу миску з крижаною водою і помістити в холодильник на 1 годину. Перед подачею додати в холодний овочевий суп-пюре сіль і перець за смаком.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Таратор, болгарський холодний суп

Інгредієнти:

Хліб чорний 2 скибочки

Огірки 2 шт.

Горіхи волоські 50 г

Сіль 3 дрібки

Йогурт класичний 1 ст.

Сік лимонний 1 ст. ложка

Оливкова олія ​​1 ст. ложка

Часник 1-2 зубки

Легкі та корисні холодні супи: рецепти приготування

Рецепт приготування таратору, болгарського холодного супу:

Підготуйте необхідні продукти для холодного супу з огірками. Помийте огірки у воді, зріжте у них хвостики з обох сторін. Волоські горіхи злегка підсушіть в духовці. Чорний хліб замочіть у воді на 5-7 хвилин. В глибоку ємність викладіть хліб, віджатий від зайвої рідини. Всипте в ємність волоські горіхи, залишивши кулька з них для оздоблення. Очистіть часник, промийте і додайте його в ємність разом із сіллю. Влийте олію, лимонний сік і йогурт. Перебийте блендером в однорідну масу і помістіть в холодильник на 10-15 хвилин. У той час натріть на крупній тертці свіжі огірки і злегка відіжміть рідину. Перелийте йогуртову масу в тарілки для подачі і викладіть в них натерту огіркову масу. Прикрасьте холодний суп з огірками волоськими горіхами. Можете злегка присипати меленим чорним перцем за смаком. Смачного!

Складність приготування (3/10), витрачений час 25 хвилин.

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