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Могилевська у компанії чоловіків у латексі завела мережу

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Могилевська - фото 1
Могилевська / instagram

Наталя Могилевська виставила розкішне відео, позуючи в яскравій сукні і засвітивши стрункі ноги. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська часто ділиться з шанувальниками новинами свого життя і творчості в Instagram.

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Нещодавно знаменитість вперше перефарбувалася з шатенки в попелястий блонд і виставила тизер кліпу на пісню "Белый самолет", режисером якого став Герман Ненов.

Так, артистка привітала з 15-річчям улюблене українцями шоу "Світське життя" з її незмінною ведучою Катею Осадчою, виступивши в столичному ботанічному саду ім. Гришка. При цьому Наталія вбралася в яскраво-помаранчеву вечірню сукню з глибоким розрізом на нозі, позуючи в оточенні напівоголених танцюристів в синіх костюмах з латексу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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