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Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж

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Кайя Гербер - фото 1
Кайя Гербер / lifeinsta

Дочка знаменитої моделі Сінді Кроуфорд вразила шанувальників зміною іміджу. Дівчина вдруге за невеликий проміжок часу змінила колір свого волосся.

Дочка Сінді Кроуфорд – модель-початківець Кайя Гербер – вдруге за місяць змінила колір волосся. Дівчина перефарбувалася в рожевий, сфотографувалася і опублікувала кадр у своєму Instagram.

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"Рожевий – це панк. Подивіться мій igtv, щоб побачити, як @guidopalau віддалено творчо втілює мої мрії стати рожевою", – підписала публікацію Гербер. На знімку 18-річна Кайя відображена з рожевим відтінком волосся. Дівчина, злегка усміхаючись, дивиться в камеру.

Шанувальникам припав до душі її новий образ. Пост в соцмережі набрав майже 279 тисяч лайків і понад 1,2 тисячі коментарів.

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж - фото 420982

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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