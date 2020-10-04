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Модний будинок Gucci представив плаття для чоловіків: фото

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Плаття для чоловіків - фото 1
Плаття для чоловіків / gucci

На початку 90-х років фронтмен групи Nirvana Курт Кобейн був справжньою іконою гранжу. Музикант міг дозволити собі вийти на сцену в сукні, спідниці і взагалі без одягу. Можливо, його образами надихався бренд Gucci, коли створював свою сукню для чоловіків.

Так, тепер на сайті Gucci можна купити помаранчеве плаття у клітку зі стрічкою на талії і білим коміром. Наряд від люксового бренду, який "руйнує токсичні стереотипи про чоловічу гендерну ідентичність", коштує 2600 доларів.

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Сукню з короткими рукавами можна поєднувати з порваними джинсами і кросівками. А комір "Пітер Пен" і вишивка на платті додають елемент, натхненний дитинством, який перегукується з темою колекції осінь-зима 2020.

Модний будинок Gucci представив плаття для чоловіків: фото - фото 428636

Модний будинок Gucci представив плаття для чоловіків: фото - фото 428637

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Джерело: gucci
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