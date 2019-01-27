Модний бренд Zara показав новий логотип

Іспанська компанія Zara змінила вигляд.

Іспанський бренд Zara змінив логотип. У ньому тепер новий не тільки шрифт, але і відстань між буквами.

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Про це повідомили в офіційному акаунті бренду в Тwitter. У новому варіанті букви заходять одну на іншу. Також бренд анонсував весняну кампанію 2019. Нагадаємо, Zara – провідна торгова мережа групи компаній Inditex Group, що належить іспанському магнату Амансіо Ортега. Він також є власником таких брендів як Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius і Bershka.

Тим часом Бруно Павловські, президент модного напрямку будинку Chanel, оголосив, що бренд перестає використовувати у своїх виробах натуральне хутро та шкіру екзотичних тварин, таких як змії, ящірки, скати та крокодили.

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