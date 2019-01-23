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Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин

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У Chanel вирішили відмовитися від шкіри екзотичних тварин - фото 1
У Chanel вирішили відмовитися від шкіри екзотичних тварин

Бруно Павловські, президент модного напрямку будинку Chanel, оголосив, що бренд перестає використовувати у своїх виробах натуральне хутро та шкіру екзотичних тварин, таких як змії, ящірки, скати та крокодили.

Одна з причин: стає все важче діставати натуральні шкурки, які б відповідали якості й етичним стандартам компанії. Замість цього бренд приступить до створення нових екологічно чистих матеріалів, які будуть мати мінімальний вплив на навколишнє середовище.

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"Майбутнє високоякісних виробів буде залежати від винаходів, зроблених у стінах нашого ательє", – сказав Павловські.

Протягом багатьох років сумки з натуральної шкіри були одними з найпопулярніших виробів французького будинку та постійно з'являлися на сторінках глянцевих журналів і в руках знаменитостей. І їх все ще можна придбати в бутиках Chanel по всьому світу: знищувати вже випущені моделі бренд не буде.

Павловські підкреслив, що рішення зупинити виробництво одягу та аксесуарів зі шкіри та хутра не було прийнято під тиском зоозахисників.

Воно просто витало в повітрі, але це не повітря, нав'язане нам. Це вільний вибір, – пояснив Павловські.

Карл Лагерфельд, креативний директор Chanel, додав, що вже не пам'ятає, коли в його колекціях востаннє з'являлося натуральне хутро.

Лагерфельд заявив, що не пам'ятає, коли востаннє використовував шкіру та хутро у колекціях - фото 303183
Лагерфельд заявив, що не пам'ятає, коли востаннє використовував шкіру та хутро у колекціях

Chanel поповнив список модних брендів, які відмовляються від використання натурального хутра. Його також немає у виробах Gucci, Versace, Burberry і Michael Kors.

Зоозахисна організація PETA офіційно схвалила рішення Chanel і закликала інших модельєрів наслідувати приклад французького будинку моди.

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Джерело: Independent
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