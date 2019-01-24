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Гід по стилю: як правильно та стильно одягатися повним чоловікам
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Як повним чоловікам стежити за своїм стилем та одягом, – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Огрядним чоловікам потрібно особливо ретельно стежити за своїм стилем і одягом, який вони носять. Правильний одяг допоможе візуально підтягнути фігуру і надати їй більш чіткі обриси. Стильний зовнішній вигляд просигналізує оточуючим: перед вами імпозантний великий чоловік, а не ледачий товстун.
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Головні помилки людей із зайвою вагою – відкладати покупку красивих речей до того моменту, як вони скинуть вагу, і одягатися в мішкуватий одяг, намагаючись приховати недоліки фігури. Перше призводить до пригніченого моральному стану, друге – до недбалого зовнішнього вигляду.
Якщо худий або спортивної статури чоловік одягнений недбало, його не дуже помічають. Неохайний вигляд повної людини – ще одне підтвердження того, наскільки він ледачий: адже у нього навіть не знайшлося бажання підібрати вдалий гардероб.
Навіть якщо ти пишний чоловік з пивним животом, ти можеш підібрати стильні, зручні речі, які скорегують фігуру, додадуть впевненості в собі і гарного настрою. Особливість лише в тому, що чоловікам солідної комплекції потрібно підійти до процесу вибору трохи більше вдумливо, пам'ятаючи про деякі правила:
Важливо, щоб одяг добре сидів
Зайві складки на одязі і зморшкуватість надають костюму неохайний вигляд. На повних чоловіках цей ефект посилюється. Спроби замаскувати зайву вагу одягом на розмір або два більше призводять до зворотного: ти тільки привертаєш ще більше уваги до своєї фігури.
Чим краще одяг сидить, тим комфортніше ти себе в ньому почуваєш, а це покращує настрій і зовнішність.
Чим простіше, тим краще
Товста, важка тканина підкреслює твої розміри, робить тебе громіздким. В такому одязі жарко, ти більше потієш. І навіть якщо ти не страждаєте пітливістю, все одно спробуй вибрати більш легкий одяг.
На перший погляд ти, ймовірно, не відчуєш різниці між штанами з тонкої вовни і щільними джинсами, але під час носіння усвідомлюєш, наскільки вони відрізняються. Гладка, легка тканина, яка акуратно драпірується, підтягне твою фігуру, та й відчувати себе ти будеш комфортніше. У прохолодну погоду доповніть образ довгим пальто, щоб виглядати солідно.
Замість товстих пуховиків – подовжене пальто або тонка дублянка. Замість облягаючих водолазок, які підкреслюють надмірну вагу, – м'який джемпер з V-подібним вирізом. Замість ременів, що деформують велику фігуру, – підтяжки.
Класичний костюм – ідеальний одяг для великого чоловіка. Тут особливості фігури навіть працюватимуть на створення іміджу респектабельної та успішної людини.
Вибір аксесуарів
Кожен елемент одягу повинен бути підібраний таким чином, щоб не акцентувати увагу на ширині тіла. За таких обставин дуже помітним аксесуаром є ремінь, який може, як візуально збільшити талію, так і зменшити. Ширина ременів не повинна бути понад 3 см. Ідеальним варіантом стане матовий ремінь з пряжкою.
Окуляри не повинні мати будь-які заокруглені форми , тому відмінно підійдуть моделі з яскраво вираженими гострими кутами. Сумки можна вибирати класичного типу, підійдуть також і невеликі рюкзаки під колір верхнього одягу. Шапки вибираються за типом обличчя, а для повних чоловіків найкраще підійдуть капелюхи з вузькими полями.
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